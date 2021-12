Lucas Fonseca pede concentração: "não pode se desesperar"

O momento do Bahia no Campeonato Brasileiro não é dos melhores e a situação inspira cuidados na reta final da competição. Restando apenas oito jogos para o término do torneio, o Bahia está na 16ª colocação, apenas três pontos distante da zona de rebaixamento.

E para a equipe poder voltar a respirar na tabela, o zagueiro Lucas Fonseca disse que o período é difícil, principalmente depois de três derrotas seguidas. Porém, ter tranquilidade é um dos pontos chave para o time voltar a ter boas atuações e sair da incômoda posição, à beira da zona da degola.

"A situação não é fácil e a gente vem de um período de três derrotas seguidas. Mas não podemos nos desesperar. Temos que ter a cabeça no lugar, tranquilidade e procurar evitar os erros para melhorar na tabela", afirmou o defensor.

O time tem a sexta defesa mais vazada do campeonato, com 38 gols sofridos em 30 partidas, média de 1,27 por jogo. No entanto, nos últimos três jogos, a equipe levou seis gols em três jogos: média de dois por partida.

O beque garantiu que os erros serão corrigidos e que a cobrança entre ele e Titi é feita constantemente e citou a derrota para o São Paulo como exemplo.

"A gente procura sempre cobrar um do outro. Ficamos abatidos por causa da derrota, mas é importante uma coisa que tem acontecido que é a cobrança. A gente sabe que pode dar mais e essa cobrança é importante para a gente sempre dar o melhor", disse.

O próximo compromisso do Bahia pelo Brasileirão será no domingo, 27, contra o Atlético-PR. Antes disso, o tricolor se prepara para enfrentar o Nacional de Medellín, nesta quinta-feira, 23, às 19h30, pela Copa Sul-Americana, na Arena Fonte Nova.

