Lucas Fonseca não viaja e Éder será titular em São Luís

A primeira derrota na temporada, por 2 a 0, para o Paraná, em Curitiba, rendeu ao Bahia a eliminação da Copa do Brasil. Por isso, o técnico Guto Ferreira deve promover mudanças para pegar o Moto Club no domingo, 12, às 16h, em São Luís, pelo grupo B da Copa do Nordeste.

Uma delas já está certa: Lucas Fonseca sequer foi relacionado para o duelo. No seu lugar jogará Éder, que só atuou na zaga em duas partidas nesta temporada. O prata-da-casa tem sido mais utilizado na lateral direita.

Outra alteração é possível. O meia-atacante Allione voltou a ser relacionado após mais de um mês. Ele esteve em campo pela última vez na goleada por 6 a 0 sobre o Bahia de Feira, no dia 8 de fevereiro. O argentino vinha sofrendo com um estiramento no quadril.

Naquela partida, Allione foi o grande destaque do Esquadrão, ao dar duas assistências e marcar um gol. “Fiquei chateado [com a lesão] porque ela veio logo depois que tinha feito um belo jogo e tinha pegado o ritmo. Mas agora começa uma nova etapa. É voltar a jogar, voltar a ser importante para a equipe e aproveitar as chances que Guto me der”, disse o argentino.

O meia fez três jogos pelo Tricolor até aqui, dois pela Copa do Nordeste e um pelo Estadual, e todos como titular.

Mudança na zaga

Procurada, a assessoria de comunicação do clube disse que a opção de não relacionar Lucas Fonseca para a viagem partiu do técnico Guto Ferreira, sem dar maiores explicações. Vale lembrar que os dois gols do Paraná saíram em lances nos quais o zagueiro era o responsável pela marcação.

Jackson, que vinha jogando ao lado de Tiago, continua com dores num joelho e ficou na academia nesta sexta-feira, 10. Sem prazo para o retorno do titular, Éder quer aproveitar a oportunidade que caiu no seu colo.

“O Bahia tem atletas para suprir qualquer ausência. Como Jackson não esteve presente, Lucas entrou e tentou ajudar da melhor forma. Infelizmente a gente não conseguiu o triunfo. Eu respeito os companheiros, mas agora é a minha oportunidade e eu quero aproveitar da melhor forma”, disse o zagueiro.

O lateral direito Wellington Silva e o atacante Maikon Leite também não embarcaram para São Luís na tarde desta sexta. Os jogos com Conquista, no último domingo, e Paraná, na última quinta, foram os primeiros duelos em que eles viajaram com a equipe.

Maikon Leite chegou a entrar em campo contra o Paraná, mas Wellington Silva ainda não estreou. De acordo com a assessoria do clube, a opção de não levá-los para São Luís também partiu de Guto. Depois do Moto Club, o Tricolor só volta a jogar no domingo que vem, contra o Galícia, em Salvador, pelo Baianão.

