Lucas Fonseca diz que Cristóvão deu novo gás ao Bahia

A crise e os maus resultados recentes não têm abalado a confiança no Fazendão: agora sob o comando do técnico Cristóvão Borges, o elenco tricolor parece ter se reencontrado com a motivação.

Quem garante é o zagueiro Lucas Fonseca: em entrevista coletiva que concedeu na tarde desta quinta-feira, 30, o defensor elogiou o trabalho do novo comandante tricolor e garantiu que o grupo já se mostra mais motivado.

"Cristóvão teve pouco tempo para trabalhar. Ele não consegue treinar muito a equipe. Mas, mesmo com pouco tempo, ele já consegue dar uma cara à equipe. O time está jogando compacto. Com a chegada dele, a motivação é outra", disse Lucas Fonseca.

O beque do Esquadrão evitou comentar a respeito da meta de pontos para os cinco primeiros jogos que acontecerão antes da parada provocada pela Copa das Confederações e garante que é antes preciso focar em cada jogo individualmente.

"Meta de pontos sempre tem, mas procuro pensar que é um jogo atrás do outro. O que já passou não tem como voltar atrás. A gente tem um jogo contra o Internacional, e o que importa é esse jogo; Temos que pensar nesse jogo", finalizou.

Elenco se reapresenta - Nesta quinta, o elenco tricolor se reapresentou no Fazendão após o empate sem gols com o Coritiba, na última quarta-feira, 29, em Pituaçu.

Enquanto os titulares fizeram um treino regenerativo na academia, os demais jogadores do plantel participaram de um trabalho de posse de bola em campo reduzido e depois aprimoraram as finalizações.

