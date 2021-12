Lucas Fonseca deve chegar nesta 4ª para acertar seu retorno

O Bahia está prestes a encerrar uma das suas 'novelas' deste início de temporada e, de quebra, reforçar a zaga, uma das principais carências do time.

Lucas Fonseca, de 30 anos, chegou a um acordo para deixar o Tianjin Teda, da China, e deve chegar a Salvador nesta quarta-feira, 24, para acertar os últimos detalhes do retorno ao Tricolor.

Segundo apurado, o atleta só conseguiu na segunda, 22, a liberação do vínculo, que ia até o final deste ano. O acordo teria envolvido os empresários do jogador e o clube. O Bahia não teria entrado no negócio.

A duração do contrato com o Esquadrão ainda não foi definida. Essa será a sua terceira passagem pelo clube. Antes, ele defendeu o Bahia por seis meses em 2012, e entre maio de 2013 e fevereiro de 2015.

A negociação com o Tricolor estaria sendo conduzida pelo mesmo empresário de Hernane, Paulo Pitombeira - o que facilitaria o acordo.

O interesse surgiu há um mês, quando o zagueiro se declarou insatisfeito na China e buscou a rescisão. Vasco e Botafogo sondaram o atleta, que priorizou o Esquadrão.

O diretor de futebol do Bahia, Nei Pandolfo, disse desconhecer a liberação. "Na consulta ao TMS (servidor internacional de registros), consta que ele está vinculado aos chineses", disse. "É atleta que interessa, mas que não tem situação definida e enquanto isso não acontece não podemos falar que será nosso".

Lucas deixou o Fazendão no ano passado de forma praticamente litigiosa. Em fevereiro, ele alegou que passava por problemas pessoais e que gostaria de encerrar seu contrato, que ia até o final de 2015.

Hernane volta

Recuperado de dores no ombro, Hernane voltou aos treinos na tarde desta terça, 23, em Pituaçu. Em campo, Doriva comandou uma atividade de ataque contra defesa: Tinga, Robson, Gustavo, João Paulo e Feijão formaram a defesa, enquanto Luisinho, Danilo Pires, Juninho, Edigar Junio e Hernane compuseram o ataque.

adblock ativo