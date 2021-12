Lucas Fonseca ameaça vaga de Demerson no tricolor

No ano passado, o torcedor do Bahia ficou acostumado a ver Lucas Fonseca como titular da equipe. Nesse ano, porém, tudo mudou, e Demerson tem sido o companheiro mais habitual de Titi na zaga. Mas, com as boas atuações nos últimos jogos, o reserva colocou uma dúvida na mente do técnico Gilson Kleina, e pode jogar neste domingo, 7, contra o Coritiba, na Fonte Nova.

Respaldado pela boa temporada no ano passado, Lucas Fonseca começou 2014 como titular. Na Copa do Nordeste, por exemplo, iniciou todos os seis jogos, enquanto Demerson ficou no banco.

A mudança veio no Campeonato Baiano. Lucas foi titular nas seis primeiras partidas, mas começou a falhar e a ser criticado pela torcida. O jogo decisivo foi o triunfo por 2 a 1 sobre a Jacuipense, em que o zagueiro foi expulso. A partir do duelo seguinte, contra o Conquista, só deu Demerson como titular.

O retorno em grande estilo foi pela Sul-Americana, quando Gilson Kleina optou por poupar alguns dos seus principais jogadores e Lucas foi titular nas duas partidas contra o Internacional. Além da boa atuação na defesa, tomando apenas um gol em duas partidas, o zagueiro ainda abriu o placar para o Tricolor no jogo de ida, em Porto Alegre. O gol foi o primeiro marcado por ele em 58 jogos pelo clube.

Números

Até agora, são 29 jogos de Demerson na temporada, contra 17 de Lucas. A julgar pelos números, o atual titular ainda merece a vaga. Com ele em campo, o Bahia sofreu uma média de 0,82 gol por jogo, enquanto que com o reserva a média foi de 1 gol. Os dois têm três partidas lado a lado na zaga.

Eles têm o mesmo número de cartões na temporada, seis para cada lado, mas Lucas foi expulso uma vez, contra nenhuma do seu companheiro. Com ele em campo, porém, o aproveitamento foi melhor, de 64,7%, enquanto com Demerson o Bahia teve 50,5%.

Dúvidas

Outra dúvida que Gilson Kleina terá de resolver está no ataque. Alessandro foi regularizado na sexta-feira, 5, junto à CBF e está liberado para fazer a sua estreia contra o Coxa. A tendência, porém, é que o jogador fique de fora, pois precisa de mais tempo de condicionamento, já que está desde junho sem entrar em campo.

Quem também não vai atuar é o meia-atacante Marcos Aurélio. O jogador continua se recuperando de uma lesão no joelho e na sexta fez apenas um trabalho na academia. A previsão é que ele só retorne contra o Cruzeiro, na quinta, 11.

