Longe de estreia, Obina projeta gol para filho recém-nascido

Entrevista encerrada, Obina se despede educadamente e avisa que vai começar a correr. Assim, alonga o passo e grita, já de longe: "Vou ver meu filho no hospital!".

De fato, a partir do momento em que vão surgindo novas responsabilidades, o tempo sempre parece ficar mais curto. Com a árdua tarefa sobre os ombros de fazer o ataque do Bahia funcionar melhor, o jogador, mesmo com ainda 35 dias de intertemporada forçada pela frente, apressa-se para entrar em forma logo e se ver em condições de cumprir seu dever de balançar as redes.

Para isso, um elemento motivador surgiu na vida do baiano da Ilha de Itaparica em pleno domingo de Carnaval. Seu segundo filho com Luciene, esposa do atleta há nove anos, nasceu. E a chegada de Kauê tem deixado Obina bem 'impaciente' para a estreia, ainda longe de virar realidade.

"Realmente, o nascimento do meu filho me deixou muito empolgado. O bebê é um presente que Deus me deu e toda essa felicidade me dá ainda mais estímulo pra chegar dentro de campo, fazer um gol e dedicar pra ele", projeta o atacante, que conta como foi a esquisita conversa com a esposa em um momento tão especial: "Kauê tinha acabado de nascer. Eu tava no hospital e falava com ela: 'Tenho que treinar, tenho que estar bem pra jogar logo'".

Ora, não bastasse a pressão que costuma vir das arquibancadas, Obina também tem de se preocupar com as cobranças da família. "Sempre tem essa pressão que vem de dentro de casa. Eu lembro que Sayonara (sua primeira filha, de 6 anos) me cobrava muito pra fazer gol pra ela. Já tô imaginando Kauê, que é homem, me cobrando muito mais", diz.

Sendo assim, será que o goleador já definiu como será a comemoração para homenagear o recém-chegado? Dedo polegar na boca? 'Air bebê', estilo Bebeto? "Ah... não sei. Aí só na hora mesmo. Vai sair de forma espontânea".

Prejudicado - Embora Obina acredite que o tempo de inatividade do Bahia possa o ajudar a perder os quilinhos que ainda faltam, o preparador físico Dudu Fontes avisa: "Ele vinha há três meses sem jogar e vai ter de ficar ainda mais. Não será bom. Aliás, se o time não tivesse sido eliminado, Obina não estaria relacionado para o jogo das quartas".

Três perguntas para o atacante Obina

Dá para ver esse período sem jogos por um lado bom?

O que poderia acontecer de melhor era a gente ter se classificado, mas paciência. A parada vai ser boa para eu entrar em forma e começar o Baianão com tudo.

Você já está se sentindo à vontade no Bahia?

Claro que sim, mas esse período também vai ser importante pra eu pegar mais entrosamento com os companheiros. Saber como eles gostam de jogar.

Imagina como será a pressão da galera?

Com certeza vai ser grande, mas a gente vai ter que saber lidar com isso.

