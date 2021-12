Lomba treina e pode reforçar o Bahia no domingo

Depois de ter ficado fora dos dois últimos jogos do Bahia, o goleiro Marcelo Lomba, que se recupera de um corte no supercílio, finalmente está perto de voltar a defender as cores do tricolor.

Na tarde desta segunda-feira, 15, enquanto os jogadores que haviam sido titulares no jogo contra o Vitória da Conquista receberam folga, o camisa 1 do Esquadrão participou de um treino técnico em um dos campos do Fazendão. A depender do seu desempenho durante a semana, Lomba pode ao gol tricolor no jogo do próximo domingo, 21, contra a Juazeirense.

O principal goleiro do Bahia treinou em separado dos demais atletas, que participaram de um treino coletivo sob o comando de Joel Santana. O treinador aproveitou para conhecer melhor as opções do elenco tricolor.

Além de Marcelo Lomba, Joel também poderá ter à sua disposição o zagueiro Demerson e o atacante Ryder, ambos recuperados de lesões. Ávine também treinou normalmente e virou uma opção para a lateral esquerda.

Semana livre - Uma vez que garantiu a sua classificação antecipada na Copa do Brasil diante do Maranhão, o Esquadrão está livre da partida que seria disputada nesta quarta-feira, 17.

Melhor para Joel Santana, que terá uma semana cheia para trabalhar. Às 15h30 desta terça-feira, 16, o treinador terá todo o elenco à sua disposição pela primeira vez.

