Lomba reclama de dores e não participa de treino do Bahia

Em reta final de preparação para o duelo com o Grêmio domingo, 11, na Arena Fonte Nova, o elenco do Bahia treinou no Fazendão na tarde desta sexta-feira, 9, sem o goleiro Marcelo Lomba.

O arqueiro reclamou de dores no joelho direito e será reavaliado neste sábado para saber se terá condições de jogo.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Atlético-PR fizeram um trabalho leve na academia, enquanto os reservas participaram de um treino tático em campo reduzido.

O técnico Cristóvão Borges aproveitou para corrigir o posicionamento de alguns jogadores e observar as peças que tem à disposição.

A novidade no time titular será o retorno de Fernandão, que não jogou em Curitiba por ter contrato com o time paranaense. Sem poder contar com Madson, expulso na partida, Cristóvão deve lançar mão de Neto na lateral direita.

Outro jogador que poderá ser incluído na lista dos relacionados é o colombiano Angulo. O atleta está recuperado de um cansaço muscular, treinou normalmente e pode ser opção para o banco de reservas.

adblock ativo