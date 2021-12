Lomba pede e promoção contra Atlético-MG deve ocorrer

Ao desembarcar na tarde da última segunda-feira, 4, em Salvador junto com o resto do elenco, o goleiro tricolor Marcelo Lomba clamou: "Bahia e Arena Fonte Nova têm de fazer o possível para chamar público. Outros clubes estão fazendo suas promoções e nós precisamos do amor da torcida para ser o nosso combustível".

O apelo de Lomba para que haja uma redução nos valores dos ingressos para o jogo de sábado, às 18h30 (da Bahia), diante do Atlético-MG, na Arena, deverá ser atendido. Porém, a direção do estádio apenas admitiu que há a negociação, sem revelar os preços até o fechamento desta edição.

Segundo apurou a reportagem, o Bahia teria sugerido que os valores fossem diminuídos para R$ 20 (com meia a R$ 10) na maior parte da praça. No entanto, a Arena, que planejava simplesmente reduzir para R$ 40 e R$ 20, deverá ceder no máximo até R$ 30 e R$ 15.

O clube ainda lançou ontem o Esquadrãozinho, programa de associação para crianças de até 12 anos com valor mensal de R$ 9,90. Os garotos cadastrados terão preferência para entrar no campo com os jogadores do Bahia e promoção em produtos.

Volta aos treinos - Depois de retornar à capital baiana, o grupo do Esquadrão tirou o resto da tarde de folga e volta nesta terça-feira, 5, às 15h30, aos trabalhos. Nesta semana, o time ganhará os reforços dos atacantes Marquinhos e Wallyson, recuperados de lesão muscular.

Eles devem poder atuar contra o Galo, assim como o meia Hélder, que estava suspenso, e o apoiador Wangler, impedido de enfrentar o Grêmio por uma cláusula contratual. Em compensação, o treinador Cristóvão Borges não vai contar com o lateral-esquerdo Jussandro e o volante Feijão, que levaram o terceiro amarelo.

