Lomba: paredão em 'xeque'

"Lomba, peça para sair. Seu ciclo no Bahia já acabou!", disparou o empresário Ricardo Bahia. A cobrança citada ocorreu, nesta segunda-feira, 27, à tarde, no desembarque da delegação tricolor após a derrota por 3 a 1 para o Criciúma, em Santa Catarina, na estreia do Brasileirão 2013.

Cabisbaixo e com cara de poucos amigos, o contestado camisa 1, num primeiro momento, evitou qualquer tipo de contato com a imprensa.

A passos largos, Lomba fez em rápidos 15 segundos o trajeto entre o saguão do desembarque do aeroporto e o estacionamento - distância de pouco mais de 50 metros.

Porém, após ser consolado com um beijo no rosto pelo filho João, de 3 anos - que ansioso o aguardava do lado externo do local -, Lomba abriu à guarda. De forma breve e direta, falou com o A TARDE e deu um recado aos críticos.

"Futebol é assim. Soa até como ironia. Estou no clube há dois anos. De ídolo, passei a ser o inimigo, o contestado. Quem me crucifica tem memória curta. Darei a volta por cima", afirmou o carioca de 26 anos.

Este ano, o 'Paredão Tricolor' - alcunha que ganhou em tempo de paz e amor com a torcida -, fez 16 partidas. Sofreu 26 gols. Média de 1,625 por jogo. Não é a primeira vez que Lomba vive momento complicado e é colocado em 'xeque'.

Blitz

Em outubro do ano passado, entre a 28ª e 33ª rodada, o Bahia vivia um jejum de vitórias e 'namorava' com a zona de rebaixamento. O goleiro, é claro, foi apontado como um dos culpados pela má fase.

Se não bastasse, fora de campo, Lomba havia sido pego numa blitz da Lei Seca - dia 15 de outubro, no bairro do Costa Azul -, o que elevava ainda mais o tom das cobranças.

Em 2013, o treinador de goleiros do clube, Ricardo Palmeira, também entende que o Lomba não vive um bom período. Porém, defende o pupilo.

"O grupo todo não passa por um bom momento, não é só ele. Antes do Criciúma, Lomba havia sido afastado de dois jogos para ver se a cobrança da torcida esfriava. Eu banquei seu retorno. Tecnicamente, ele está perfeito", justificou Palmeira.

Porém, quando questionado se o goleiro segue com vaga cativa no time titular, o técnico preferiu não opinar.

"Aí, o professor Cristóvão é quem decide. Lomba tem uma história no clube. Mas a torcida quer o Omar ... o 'queridinho' dela. Tecnicamente, os dois estão preparados ", concluiu.

Fisicamente, no entanto, Marcelo Lomba não está 100%. Na quarta, 29, às 21h, diante do Coritiba, em Pituaçu, o goleiro não deve atuar. O carioca sofreu um trauma (pancada) no quadril esquerdo ainda no primeiro tempo diante do Criciúma.

Acabou substituído por Omar - que nesta segunda, preferiu não comentar sobre o amigo -, na etapa final. Nesta terça, 28, na reapresentação do time, Lomba será examinado. Mas, segundo o médico do Bahia, Daniel Araújo, "as chances de jogar são raras".

