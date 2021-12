Lomba ignora sondagem do Vasco e diz estar feliz no Bahia

Não bastasse o fato de a diretoria do Bahia permanecer inerte quanto ao quesito 'reforços', a torcida tricolor levou mais um susto. Tudo por conta do interesse do Vasco no goleiro Marcelo Lomba. Por sorte, não passou de mera sondagem.

Com a transferência do titular, Fernando Prass (negociado ao Palmeiras), o time Cruzmaltino sondou, no início da manhã desta quinta-feira, 20, o camisa 31.

Porém, o carioca de 26 anos tratou de rejeitar qualquer tipo de oferta da diretoria vascaína - que, à tarde, acertou a contratação do goleiro Michel Alves, destaque do Criciúma.

De quebra, Lomba deixou evidente, mais uma vez, seu comprometimento com o Esquadrão de Aço. Por nota, via assessoria particular, reforçou o intuito de cumprir à risca o contrato com o Bahia, válido até o final de 2014.

"É claro que fiquei feliz com o reconhecimento. O Vasco sem dúvida é um grande time. Seria uma baita de uma vitrine. Mas, hoje, o Bahia também é. Estou e sou feliz em Salvador. O torcedor pode ficar despreocupado. Estou feliz no Bahia", disse o jogador, contratado em maio de 2011, durante a pré-temporada para o Campeonato Brasileiro.

