Lomba e Kieza estão distantes do Bahia

Destaque em 2015, Kieza parece distante de um acerto para ficar no Bahia. O Shanghai Shenxin, clube chinês que detém os direitos do atacante, diz não abrir mão da pedida de U$ 1,5 milhão (R$ 5,6 milhão) para negociá-lo em definitivo. Valor bem acima da proposta do Tricolor.

Para piorar, o Santos entrou na disputa para comprar Kieza, que foi indicado como reforço pelo técnico Dorival Júnior.

Outro jogador com quem a diretoria do Bahia contava, mas que não deve figurar no elenco de 2016, é o goleiro Marcelo Lomba, que tem contrato com o clube até 2017, mas disputou o Brasileirão emprestado à Ponte Preta.

Nei Pandolfo, diretor de futebol do Esquadrão, chegou a declarar que "Lomba e Kieza são a cara do Bahia". Contudo, a pedido do próprio goleiro, o seu empresário tem mantido contato com o Bahia para negociar sua permanência no time paulista.

