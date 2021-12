Lomba diz que vai se apresentar ao Bahia no próximo dia 4

O Bahia já anunciou as contratações dos atacantes Hernane Brocador (ex-Sport) e Luisinho (ex-Santa Cruz) para a temporada 2016, e no dia 4 de janeiro terá a volta do ídolo Marcelo Lomba, que participou no sábado do Jogo da Amizade, em Cabo Frio-RJ.

Questionado sobre se fica ou não na Ponte Preta, o goleiro disse: "Sobre isso, eu não posso falar nada. Só para esclarecimento, até 31 de dezembro estou emprestado a Ponte Preta e a partir de janeiro retorno ao Bahia!", postou ele na rede social.

