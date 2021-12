Lomba defende dois pênaltis e Bahia empata com a Ponte Preta

A aguardada liderança não veio, mas o empate em 0 a 0 conquistado pelo Bahia no jogo deste sábado, 13, contra a Ponte Preta, em Campinas, pela sétima rodada da Série A, teve o seu herói: o goleiro Marcelo Lomba.

Lomba defendeu os dois pênaltis sofridos pelo atacante Rildo e cobrados por William, ambos no segundo tempo. Até o jogo deste sábado, Lomba não tinha defendido nenhuma cobrança de penalidade pela equipe tricolor. O goleiro dedicou os dois pênaltis defendidos ao filho, que fez aniversário no dia da partida.

O resultado mantém o Bahia no G-4 da competição, com 12 pontos, ocupando a quarta posição. Mas o Esquadrão pode perder posições com o complemento da rodada no domingo, 14.

Já a Ponte Preta subiu para a 14ª posição, com sete pontos, mas também pode ser superada por outros times após os jogos deste domingo.

Na próxima rodada, o tricolor baiano enfrenta o rival Vitória no domingo, 21, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em partida com mando de campo do rubro-negro baiano (60% da torcida será do Vitória e 40% do Bahia).

O jogo - O primeiro tempo praticamente foi sem grandes chances para as duas equipes. Mas o lance mais perigoso da etapa já dava a pista de qual seria o grande duelo da noite, entre o atacante William e o goleiro Marcelo Lomba.

Aos 25 minutos, o meia Ramírez lançou William na área, que tocou de raspão na bola e exigiu do goleiro do Bahia uma grande defesa.

O segundo tempo manteve o baixo nível técnico das duas equipes na partida, que pouco criavam no ataque. Tanto que os principais lances do jogo foram jogadas de bola parada.

Do lado do Bahia, a jogada mais perigosa ocorreu aos quatro minutos, com a não marcação de uma falta na qual o atacante Fernandão alegou ter sido derrubado pelo zagueiro Ferron dentro da área, lance não marcado pelo juiz potiguar Paulo Pinheiro.

Aos 11 minutos, a Macaca assustou com uma cabeçada de Ferron que passou perto do gol. Mas quatro minutos depois é que a Ponte teria sua primeira grande chance de abrir o placar.

Em um lance bobo na lateral da área, Rildo caiu em disputa com Diones e o juiz marcou pênalti, muito contestado pelos jogadores do Bahia. Foi aí que começou a brilhar a estrela de Marcelo Lomba.

O goleiro, que até então nunca tinha defendido um pênalti pelo Bahia (o jogador está no clube desde 2011), pulou no canto e defendeu o pênalti batido pelo artilheiro William, que tem 18 gols na temporada pela Ponte, quatro deles no Campeonato Brasileiro.

Mas, aos 25 minutos, um novo lance podia transformar o até então herói Marcelo Lomba em vilão e dar a William a chance de se redimir. Novamente, Rildo aproveitou de uma falha na defesa e usou de sua velocidade para sair de frente com Lomba, que acabou saindo mal, derrubando o atacante da Ponte.

Rildo chegou a pedir para bater, mas acabou cedendo a oportunidade para William. Entretanto, a noite era de Marcelo Lomba. O goleiro do Bahia novamente escolheu o canto certo e defendeu o segundo pênalti do jogo, garantindo o empate fora de casa para o tricolor baiano.

