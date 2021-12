Herói do empate do Bahia em Porto Alegre contra o Grêmio, o goleiro Marcelo Lomba pediu o apoio da torcida para a próxima partida do tricolor baiano neste sábado, 9, às 18h30, contra o Atlético-MG na Arena Fonte Nova. O Esquadrão, que luta para fugir do rebaixamento, vai enfrentar o Atlético-MG, que vem de uma goleada em casa sobre o Náutico por 5 a 0.

"Vai ser tão difícil ou até mais (que domingo contra o Grêmio). O Atlético é campeão da Libertadores. Mas a gente vai jogar em casa e, quando a torcida vai (ao estádio), a gente tem um jogador a mais ali pra jogar junto com a gente. É o 12º jogador, então espero que a Fonte Nova esteja cheia, porque a gente sabe que nesses momentos a força vem do extra-campo. Olhar pra arquibancada e ver a torcida presente vai ser uma força maior. Vai ser o incentivo que talvez a gente está precisando pra ganhar o jogo", disse Lomba.

O goleiro do tricolor baiano também minimizou sua atuação contra o tricolor gaúcho, onde fez, pelo menos, quatro defesas difíceis na partida.

"O goleiro é pago para isso. O papel dele é assim: quando o time precisar, ele tentar aparecer bem. Graças a Deus, contribuí um pouquinho para esse empate".

Veja o vídeo da coletiva do goleiro Marcelo Lomba após o empate contra o Grêmio:

Da Redação Lomba convoca torcida do Bahia para o jogo contra o Atlético

adblock ativo