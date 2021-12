Lomba celebra protagonismo contra Santa

Contra o Santa Cruz, no domingo, 14, o goleiro Marcelo Lomba deu um recado e tanto para quem ainda não acreditava na entrega dele ao Tricolor nesta temporada: fez pelo menos três defesas cruciais para manter o triunfo por 1 a 0.

Em entrevista para o Programa do Esquadrão, o camisa 1 celebrou a chance de ter contribuído com o placar: "É importante para o goleiro participar desse jeito. Me senti dentro do jogo, deu confiança. É bom, já que às vezes, quando a gente enfrenta times do Baiano mais retrancados, a gente participa pouco".

Das três defesas, o arqueiro escolheu a primeira, no chute de João Paulo, como a mais difícil. No lance, Grafite driblou Éder pela esquerda e cruzou rasteiro para o meia, que mirou no canto. Lomba, porém, pegou no reflexo.

"Não só pelo grau de dificuldade dela, mas pelo momento do jogo também. Porque, se o Santa saísse na frente do placar naquela hora, ia dificultar para a gente", disse. Àquela altura, o placar ainda estava 0 a 0. "E o Wallyson (atacante do Santa) ainda estava na minha frente. Tive que dar um empurrão nele para fazer a defesa", lembrou.

Apesar da boa atuação, o goleiro acredita que ainda não está no seu melhor nível. "Quero chegar lá o mais rápido possível. Claro que isso exige pegar o ritmo de jogo, ainda mais sendo goleiro. Estou em evolução", disse. "Torço também pela evolução do time. Se a equipe estiver ajustada isso facilita. Temos pela frente grandes objetivos e começar a Copa do Nordeste vencendo foi muito gratificante", concluiu.

Preparação

Ainda em Recife, o elenco começou nesta segunda-feira, 15, a preparação para enfrentar o Juazeirense, depois de na quinta-feira, 18, às 19h, na Fonte Nova, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

Quem enfrentou o Santa fez um trabalho regenerativo na academia do Sport enquanto os demais treinaram com bola no campo. O time retorna para Salvador na manhã desta segunda, às 8h25, e já treina no período da tarde no Fazendão.

O zagueiro Gustavo, que deixou o jogo com um mal-estar, treinou normalmente. O volante Paulo Roberto, desfalque contra o Santa, ainda é dúvida para a próxima partida.

