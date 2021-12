Lomba admite que prioridade é luta contra o rebaixamento

Muitos podem considerar que o Bahia está em uma encruzilhada. De um lado, está a opção de se doar totalmente para seguir na Sul-Americana. Do outro, guardar forças para a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

No entanto, o discurso do goleiro Marcelo Lomba - às vésperas do duelo desta quinta-feira, 24, contra o Nacional de Medellín, às 19h30 (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova, pela competição continental - indica que, no Fazendão, não há dúvidas sobre qual é a prioridade.

"Se nós estivéssemos em uma situação mais confortável no Brasileiro, poderíamos nos concentrar só na Sul-Americana, mas o fato de a briga contra o rebaixamento ter apertado bastante deixa claro que a gente não pode esquecer o Brasileiro", diz Lomba.

Até sob o ponto de vista de sua atuação individual, ele admite que o empenho maior será nos jogos da Série A. "Estou treinando forte pra jogar bem na Sul-Americana, mas, acima de tudo, no Brasileiro. Acredito que a nossa permanência na competição mais importante do País é também a preferência do torcedor. Então, vamos ver o que acontece na quinta e já pensar no domingo, contra o Atlético-PR, um jogo de vida ou morte", afirma.

O técnico Cristóvão Borges já informou que usará uma formação alternativa diante do Nacional. Porém, não se sabe ainda quais atletas serão poupados. A decisão caberá aos departamentos físico e médico, que fará avaliações de desgaste e risco de lesão.

No treino desta terça-feira, 22, no Fazendão, nada de trabalho duro. Apenas uma atividade técnica (o famoso 'bobinho') e um rápido treino de cobranças de pênalti, do qual quase todos os atletas do elenco participaram. Um placar de 1 a 0 favorável ao Tricolor leva a decisão para a disputa de penalidades. Titi e Fernandão tiveram 100% de aproveitamento em suas tentativas.

O clima foi de tanta tranquilidade que o atacante Souza aproveitou para empinar pipa ao final do treinamento. Detalhe: o brinquedo, que caiu no CT tricolor por conta do descuido de um menino morador de Itinga, tinha estampado o escudo do rival Vitória.

