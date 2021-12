Loja do Esquadrão vende ingressos para Flu de Feira e Bahia

A Loja do Esquadrão, localizada na Arena Fonte Nova, está comercializando os ingressos para o confronto entre Fluminense de Feira e Bahia, em Feira de Santana, às 16h (horário de Salvador), na estreia do Tricolor no Campeonato Baiano 2019.

São 500 bilhetes disponíveis com o preço único de R$30, com pagamento apenas em dinheiro. A loja fica aberta nesta sexta-feira, 18, até às 18h. Neste sábado, 19, o horário de funcionamento é das 9h às 18h, já no domingo, dia da partida, a loja funciona até às 12h.

adblock ativo