Logo após assumir, Carpegiani comanda primeiro treino no Bahia

Após ser anunciado como técnico do Bahia, Paulo César Carpegiani já desceu para o campo do Fazendão na tarde desta quinta-feira, 5, onde comandou seu primeiro treino. O novo técnico orientou uma atividade coletiva, que teve as equipes montadas pelo auxiliar Maurício Copertino.

Carpegiani fez interrupções no treino coletivo, onde orientou os atletas e corrigiu a equipe. O novo auxiliar, Rodrigo Carpegiani, que é filho de Paulo César, acompanhou o treinamento.

O lateral Armero e o volante Renê Júnior treinaram com bola em campo reduzido para melhorar a forma física após passarem por tratamento de lesão. Já o lateral Wellington Silva participou normalmente da atividade com bola pelo quarto dia seguido e deve estar apto para a partida da próxima quinta, 12, contra o Palmeiras, em São Paulo.

