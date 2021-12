Local do jogo entre Bahia x Jacobina é alterado

O jogo entre Bahia x Jacobina, que seria realizado na Arena Fonte Nova, acontecerá no Estádio de Pituaçu. A Federação Bahiana de Futebol divulgou o comunicado nesta sexta-feira, 30, informando a alteração. O duelo contra o Jegue da Chapada é válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano, e está marcado para acontecer no sábado, 7, às 18h30.

A mudança ocorreu devido a uma formatura universitária marcada no mesmo dia do jogo na praça esportiva. A administração da arena alegou que ficaria inviável a realização dos dois eventos em um curto espaço de tempo.

Outras alterações também foram divulgadas pela federação. Os horários das estreias dos times profissional e sub-20 do Colo Colo contra o Jacuipense, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, foram modificados. O jogo dos times profissionais que estava marcado para as 16h passa a ser 18h; já o sub-20, de 13h30 para as 15h.

