Livro sobre primeiro título brasileiro do Bahia será lançado nesta quarta

A Arena Fonte Nova recebe nesta quarta-feira, 10, às 18h30, o lançamento do livro 'Heróis de 59', do jornalista Antônio Matos, que retrata a conquista da primeira estrela do Bahia no Campeonato Brasileiro. O evento é aberto ao público e acontece, na zona mista da Arena, no nível 4.

Na obra, o autor narra o título do Bahia em cima do Santos de Pelé, no Maracanã, na primeira edição do campeonato.

Com 266 páginas, a publicação traz imagens inéditas que contam desde a criação da Taça Brasil e a formatação do elenco do Bahia para aquela competição até o Carnaval em pleno abril, com o desembarque da delegação tricolor no aeroporto de Salvador.

