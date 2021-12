Livre no mercado, Rodriguinho se aproxima do Bahia e pode reforçar o Tricolor

A distância entre Bahia e Rodriguinho ficou mais curta nos últimos dias. Na quinta-feira, 13, o meia-atacante conseguiu a rescisão contratual com o Cruzeiro e passou a ficar livre no mercado, o que o aproximou do Tricolor. Nos últimos dias, as duas partes passaram a negociar para que o jogador atuasse pelo Esquadrão e, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, da ESPN, as conversas caminham para um desfecho positivo.

Rodriguinho deve assinar um vínculo de dois anos, com salário que gira em torno de R$ 300 mil. Esse valor e o tempo de contrato podem aumentar se algumas metas forem alcançadas pelo jogador com a camisa tricolor.

Aos 31 anos Rodriguinho já passou por clubes como Bragantino, Grêmio e Corinthians. No Timão, viveu sua melhor fase na carreira e foi um dos protagonistas do título Brasileiro de 2017. No ano passado, pelo Cruzeiro, marcou oito gols em 20 jogos, mas sofreu com lesões e viu sua temporada ser encerrada precocemente em maio. Neste ano, ele voltou aos gramados e foi titular em duas partidas pela Raposa, ambas no Campeonato Mineiro.

Se for mesmo anunciado pelo Bahia, Rodriguinho vai ser o sétimo reforço do time em 2020. Antes dele, desembarcaram na Cidade Tricolor Zeca, Juninho Capixaba, Jadson, Daniel, Clayson e Rossi.

