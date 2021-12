Live discute desafios pós-pandemia para a gestão do Esporte Clube Bahia

Nesta segunda-feira, 22, o grupo Independente Tricolor fará uma live abordando os desafios da gestão financeira no Esporte Clube Bahia durante a pandemia. A transmissão será às 20h, no canal /Independente Tricolor.

Na ocasião, será discutido, com Vitor Ferraz, vice-presidente do Clube, Danilo Bittencourt gerente Adm-Financeiro do Bahia e Fernando Ferreira, Diretor Financeiro da Pluri Consultoria, tudo sobre os números financeiros do Bahia em 2019, efeitos da pandemia, endividamento, o que a MP que muda os direitos de transmissão podem favorecer o Clube e ainda e tudo sobre o Sócio Digital.

Os organizadores ainda prometem "uma homenagem muito especial".

