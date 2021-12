Live da Independente Tricolor discute o espaço da mulher no futebol

Na noite desta segunda-feira, 29, o grupo Independente Tricolor promoverá mais uma live interativa, desta vez com o tema: "O Futebol também é Feminino". O diálogo será entre o ex-presidente do Lusaca, Djailton Conceição, hoje supervisor do fuebol feminino do clube, e Ana Lorena, coordenadora do Futebol Feminino da @FPF_Oficial.

Durante o bate-papo, eles abordarão a maneira como as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço, dentro e fora das quatro linhas. A transmissão será feita no canal do youtube.

.

adblock ativo