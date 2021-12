Lista de desfalques no Bahia sub-19 preocupa para a Copa SP

Em 2011, o Bahia 'bateu na trave'. Foi o segundo colocado na 42ª da Copa São Paulo de Futebol Junior, principal torneio de futebol de base do país - o Flamengo foi o campeão. O bom desempenho de outrora, deixou o torcedor tricolor 'mal acostumado'. Agora, na 44ª edição, o desejo da Nação é o mesmo: o de, finalmente, erguer o título da Copinha. Porém, não será fácil. Principalmente pela extensa lista de desfalques.

Nada menos que seis atletas-chaves não integram o grupo comandado pelo técnico Sérgio Araújo. São eles: Dedé, Breno, Paulinho, Ítalo Melo, Anderson e Talisca. Os dois primeiros estão lesionados. Já Paulinho foi negociado ao futebol espanhol. Por último, Ítalo Melo, Anderson e Talisca foram integrados ao time profissional.

Com a 'significativa baixa', o Esquadrãozinho de Aço encara no dia 5, às 10h, o Criciúma, na cidade de Louveira, interior paulista. O Bahia está no grupo H, que ainda tem o Audax-SP e Botafogo-PB e Criciúma-SC. Apesar disso, o coordenador da base tricolor, Newton Mota, mantém a esperança. "Tivemos perdas consideráveis e que serão sentidas. Mas o grupo está focado. Será na base da superação", ressalta Mota, que alerta quanto à qualidade dos adversários.

"O Criciúma é campeão catarinense. O Audax-SP é do grupo Pão de Açúcar, tem investimento. Somente, o Botafogo-PB é 'fraco'. Temos a obrigação de nos classificar", ressalta Mota.

