Lincoln treina, faz gol e já pode estrear pelo Bahia

Depois do triunfo sobre o Galícia na quarta-feira, 5, o Bahia retornou às atividades no Fazendão na tarde desta quinta-feira, 6, com um reforço em campo. O meia Lincoln, recém contratado do tricolor, treinou entre os reservas e balançou as redes em seu primeiro coletivo com os novos companheiros.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Azulino fizeram um treino regenerativo na academia do do clube, enquanto os reservas participaram de um treino com bola contra uma equipe mista das categorias de base.

A partida terminou empatada em 2 a 2 e Lincoln marcou um dos gols do time comandado por Marquinhos Santos, enquanto Pará anotou o outro tento. Henrique e Rômulo empataram para o time juvenil.

As ausências no gramado ficaram por conta do lateral Galhardo, que saiu de campo carregado na última partida, e Maxi Biancucchi, vetado do último duelo por problemas musculares na coxa. A dupla fez exame de imagem para saber a gravidade da lesão e aguarda a resposta do departamento médico.

O goleiro Omar, com problemas no punho, e o meia Wangler, que trata uma pubalgia na fisioterapia também foram desfalques no coletivo desta tarde. Wilson Pittoni segue em fase final de recuperação, mas ainda não deve estar apto para a próxima partida do Esquadrão.

O grupo se reapresenta para mais uma bateria de treinamento na tarde desta sexta-feira, 7, quando vai ocorrer a apresentação oficial de Lincoln, e Marquinhos Santos vai montar a equipe para o duelo com o Jacuipense, no próximo domingo, às 17h, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo