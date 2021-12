Lincoln se envolve em acidente na Av. São Rafael

O meia do Bahia, Lincoln, se envolveu em um acidente no percurso para o estádio de Pituaçu, onde iniciaria o treino com a equipe na tarde desta segunda-feira, 20. O jogador dirigia o seu veículo quando colidiu com uma moto na avenida São Rafael.

O motociclista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital sem registrar boletim de ocorrência. O atleta do Tricolor deixou seus contatos com a vítima e se responsabilizou em assumir as despesas.

Após o incidente, Lincoln seguiu para o estádio onde treina, juntamente com o elenco, para enfrentar o Atlético-MG, nesta terça-feira, 21, às 20h50, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

