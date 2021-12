Lincoln pode ficar fora dos gramados por até 60 dias

Após a lesão no joelho direito sofrida no jogo contra o América-MG, na quarta-feira, 7, o meia Lincoln está fora do Ba-Vi de domingo, 11, às 18h30, na Fonte Nova.

Enquanto o restante do elenco embarcava de volta para a capital baiana, nesta quinta, 8, o meia ficava em Belo Horizonte acompanhado da família e do médico do clube, Daniel Araújo. Ele foi submetido a uma ressonância magnética para saber a gravidade da torção. À tarde, ele retornou para Salvador.

A ruptura do ligamento colateral não está descartada. O Bahia não adianta, mas o jogador deve passar por cirurgia e ficar na capital mineira durante o tempo de recuperação, que deve ficar entre 45 e 60 dias. Nesta sexta, 9, o clube divulgará o resultado do exame e a expectativa de retorno.

Talisca e Maxi, que também tiveram problemas físicos contra o América-MG, mas estão garantidos no Ba-Vi. O atacante Rhayner, ausente da partida com o América-MG com dores lombares, trabalhou a parte física e deve disputar o clássico.

Quem retorna também é o lateral-esquerdo Guilherme Santos, recuperado de lesão na coxa, e o lateral-direito Roniery, que não jogou na quarta por já ter disputado uma partida pelo Paraná na Copa do Brasil.

