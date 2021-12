Lincoln é novidade em coletivo e pode estrear no domingo

A principal novidade do técnico Marquinhos Santos para enfrentar o Bode no próximo domingo, às 16h, em Vitória da Conquista, está no meio-campo. Nesta quinta-feira, 13, o comandante tricolor escalou o meia Lincoln no setor, e o veterano de 35 anos deve fazer a sua estreia pelo Bahia.

O jogador já está treinando com o grupo desde a semana passada, mas não pôde fazer sua estreia contra o Jacuipense, no último domingo, porque o Tricolor não fez a regularização a tempo com a Federação Bahiana de Futebol (FBF).

No coletivo no Fazendão, Lincoln foi escalado centralizado no meio, ao lado de Rhayner, pela esquerda, e Talisca, pela direita. Uelliton e Fahel formaram a dupla de volantes. No ataque, o centroavante foi Marcão.

Marquinhos não contará com o atacante Rafinha, que foi diagnosticado com um edema na coxa direita após sair de campo carregado na última partida. O lateral Galhardo e o volante Hélder não treinaram nesta quinta, por conta de uma conjuntivite.

Já o atacante Maxi Biancucchi ainda é dúvida. Nesta quinta, ele foi poupado por causa de um incômodo na coxa. O jogador será observado hoje, em treino pela manhã no Fazendão.

