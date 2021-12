Lincoln é esperança para suprir o adeus de Romagnoli

Com o fim da novela Romagnoli, o Bahia precisa de uma nova dose de ânimo para afastar o time do Z-4. Eis que surge - ou ressurge - um novo candidato para isso. Lincoln, um dos destaques da equipe no primeiro semestre, está em processo final de recuperação de sua lesão no joelho.

Já são 105 dias sem o meia. Coincidência ou não, o período coincide com a queda de rendimento do time. O veterano de 35 anos sofreu uma ruptura parcial do ligamento colateral do joelho direito contra o América-MG, no dia 7 de maio. Sem ele, o Tricolor sofreu sete derrotas, seis empates e teve apenas três triunfos.

Segundo o médico do Bahia Daniel Araújo - que acompanha o atleta desde a lesão -, Lincoln já se encontra na reta final do tratamento. "Ele ainda sente um pouco de dor. Houve uma atrofia, ou seja, uma diminuição da formação muscular, e ele ainda não recuperou essa força completamente. A expectativa é que isso demore cerca de 15 a 30 dias", explicou.

Após um período de reclusão, o meia voltou a treinar em campo na semana passada, mas o médico explica que essa é apenas uma das etapas da sua recuperação. "O campo é uma parte menor do trabalho. A parte maior é a musculação e o trabalho funcional, para que ele recupere força e segurança nos movimentos", contou.

Na próxima semana, o jogador deve viajar para Belo Horizonte, sua terra natal, onde vem cumprindo outra importante etapa da reabilitação. "Lá, temos uma clínica, parceira nossa, que possui um aparelho isocinético, ideal para esse tipo de lesão", explicou Araújo. "Como Lincoln tem residência lá, optamos pelo revezamento".

Segundo o médico, que tem contato quase diário com o paciente, Lincoln tem se mostrado confiante. "Ele é determinado e vem fazendo de tudo para voltar o mais cedo possível. Mas também é muito cuidadoso e não quer voltar meia-boca, só quando estiver 100%", afirmou.

