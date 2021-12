Lincoln é apresentado como titular, mas sem camisa 10

Depois de tanto pedir à diretoria, o técnico Marquinhos Santos finalmente terá o seu camisa 10. Mas Lincoln, o escolhido para a incumbência, parece ser o '10' do treinador, mas não do Bahia.

Antes da contratação do reforço, apresentado ontem, no Fazendão, o vice-presidente Valton Pessoa já havia declarado que o Tricolor buscaria uma aposta para a posição. Porém, o 10 de confiança da diretoria só deve chegar com a marca dos 30 mil sócios - prova disso é que o número segue guardado, e não será usado por Lincoln.

O jogador confessou que não sabia da estratégia do clube de reservar a camisa. Mas afirmou que, pelo menos numericamente falando, não se importa com isso. "Não tenho qualquer tipo de problema. No Coritiba eu era o 99, me identifiquei muito com ela e, se tiver que jogar, jogo com o 99 mesmo", disse ele.

Mas o meia garante que, em campo, atua como um autêntico 10, e que vai disputar a posição. "Eu gosto de fazer gols, mas minha característica principal é de jogar centralizado e dar passes", disse Lincoln. "Fui usado assim por Marquinhos no Coritiba", completa ele.

Após encher a bola do novo comandado e indicá-lo para a diretoria, o técnico Marquinhos Santos preferiu um discurso mais humilde durante a apresentação. "Lincoln é um jogador que entrou em pauta há algum tempo atrás, pela necessidade de termos mais um jogador como meia", disse o treinador. "Trabalhou comigo, sei do seu potencial, mas chega para agregar e ampliar o leque de opções", completou.

No Bahia, além do camisa 10 a ser contratado com a marca dos 30 mil sócios, Lincoln terá a concorrência também do garoto Anderson Talisca, de Emanuel Biancucchi e de Branquinho. Amanhã, às 17h, diante do Jacuipense, na Fonte Nova, ele não poderá jogar, pois o clube não cumpriu o prazo de regularização imposto pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Fase de reserva

Ser o segundo na posição na visão da diretoria não é uma novidade para o meia, de 35 anos. Ele chegou ao Coritiba, vindo do Avaí, em 2012: naquele ano teve destaque, e disputou 65 jogos, sendo 49 como titular da equipe.

Em 2013, a situação mudou. Alex, ídolo do Coxa, foi contratado a peso de ouro e Lincoln fez 45 jogos, apenas 16 como titular. No total, ficou no banco, com Alex como titular, em 36 partidas. Atuando juntos, eles foram titulares em apenas seis oportunidades.

adblock ativo