Líder em desarmes, Gregore fala em terminar entre os seis primeiros

Que a fase do Bahia no início do Brasileirão é muito positiva, isso ninguém duvida. Nas últimas cinco partidas, o Tricolor saiu de campo sem sofrer gols em quatro. Coincidentemente, essa estabilidade defensiva começou quando o técnico Roger Machado resolveu experimentar o esquema com três volantes: Élton, Gregore e Douglas.

Líder em desarme na competição, Gregore falou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 5, sobre o papel que tem desempenhado dentro de campo. "Enquanto eu estiver ajudando meus companheiros e minha equipes com os desarmes, parando os adversários, estarei feliz. Vou chegar onde eu sempre quis", afirmou.

Questionado sobre a 'facilidade' que tinha nas roubadas de bola, o volante disse tratar de uma habilidade natural. "A minha característica é essa. Se falar que trabalhei para isso, não foi. É uma característica minha. O pessoal do Dade (análise de desempenho) ajuda bastante. Passa vídeos e a gente fica conhecendo os jogadores adversários, como eles gostam de fintar".

Em sete jogos disputados até aqui no campeonato, o Bahia ostenta um aproveitamento de 62%, ocupando a sexta colocação. Sobre o desempenho do Esquadrão nas primeiras rodadas, Gregore almeja vôos mais altos para esta edição de Brasileirão. "A gente quer estar em primeiro. Mas entre os seis está de bom tamanho. Na volta do campeonato a gente quer continuar ali e brigar por coisas grandes", planejou o meio-campista.

Após a corriqueira sequências de jogos, o Bahia tirou uma semana de descanso. O próximo compromisso do Tricolor será no sábado, 8, às 19h30, diante do Ceará, na Arena Castelão. "Foi importante para dar uma descansada. Estávamos em uma sequência cansativa. Tivemos um período de folga. Agora esses dias é trabalhar forte para fazer um grande jogo no sábado".

Para concluir, o volante falou sobre a função que os dois atacantes - Gilberto e Fernandão - precisam adotar no auxilio ao setor defensivo. "Os dois vão ter que ajudar na marcação como todos, mas com a bola Gilberto ataca mais o espaço. Já Fernandão se posiciona melhor, segura a bola na frente. Acho que os dois estão dando um suporte bacana para a gente. Quando a gente vê os dois correndo, a gente sabe que tem que marcar por eles porque vão fazer gol", finalizou.

