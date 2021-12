Liberado pelo DM, Danny Morais retorna aos treinos

Se no desembarque no aeroporto de Salvador após a derrota para o Cruzeiro, o semblante do técnico Jorginho - que, assim como a maioria dos jogadores, sequer falou com a imprensa presente no saguão- foi de poucos amigos, um sorrisinho deve ter aparecido já no final da tarde da última segunda-feira, 12.

O comandante tricolor recebeu uma boa notícia do departamento médico do clube. O zagueiro Danny Morais, ausente há duas rodadas por conta de uma lesão muscular na coxa direita, está liberado para voltar aos treino físicos. Com isto, é grande a possibilidade de o gaúcho formar, ao lado de Alysson, a zaga no duelo contra a Ponte Preta, domingo, em Pituaçu.

A nova dupla irá substituir os então titulares Lucas Fonseca e Titi, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na lateral esquerdo, Romário joga no lugar de Jussandro, que também cumpre suspensão. Para o atacante Souza, único a falar com a imprensa, as "ausências do setor defensivo são importantes, mas não poderão ser usadas como desculpa para um novo insucesso".

