Liberado após Covid-19, Matheus Galdezani realiza primeiro treino Bahia

Anunciado no último dia 19, o volante Matheus Galdezani, de 29 anos, realizou seu primeiro treino pelo Bahia nesta sexta-feira, 26, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Regularizado no Boletim Informativo Diário (Bid) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira, 24, o jogador passou por um período em isolamento após testar positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pelo Tricolor, através das suas redes sociais.

Contratado por empréstimo junto ao Coritiba até o final da temporada, Galdezani chega para suprir as saídas de Ronaldo e Gregore no meio-campo do Esquadrão.

