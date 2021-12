Lesionados, Maxi e Bruno Paulista ficam fora de torneio

O Bahia não poderá contar com dois jogadores considerados titulares para a disputa da Copa Amazônia. O atacante Maxi Biancucchi e o volante Bruno Paulista se lesionaram durante o treino de terça-feira, 20, e foram vetados pelo departamento médico. Com isso, eles não viajam com o grupo para Belém, no Pará - local onde será realizado o torneio - no sábado, 24.

Maxi reclamou de dores enquanto realizava a atividade no Fazendão. Após exames, foi diagnosticado lesões no joelho e na panturrilha. Já Bruno caiu sobre o pulso esquerdo após uma dividida de bola. O jovem de 19 anos deixou o treino chorando de dor, enquanto recebia atendimento médico. Segundo o médico do Bahia, Marcos Lopes, o atleta vai realizar uma exame de raio-x nesta quarta, 21, para saber a gravidade da lesão.

A Copa Amazônia começa nesta quarta, 21, com a partida entre Remo e Paysandu. O vencedor do confronto encara o Bahia no domingo, 25. no estádio Olímpico do Pará.

