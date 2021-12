Lesionado, Jones desfalca o Bahia por duas semanas

O Bahia não poderá contar com o atacante Jones Carioca nas duas próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro.

É que, após exame de imagem realizado nesta segunda-feira, 24, numa clínica de Salvador, o jogador recebeu a notícia de que está com um estiramento de grau 1 na coxa direita.

Deste modo, Jones fica de fora do duelo de domingo, 30, contra o Botafogo, em Pituaçu, e da partida da quinta-feira, 4, contra o Flamengo no Engenhão.

Segundo o médico Marcos Lopes, a previsão é que o atacante tricolor possa retornar em até 15 dias, o que o deixaria disponível para atuar somente a partir do jogo do dia 10 de outubro, contra o Fluminense. Em princípio apenas com lesão muscular, Jones já havia sido desfalque no jogo do último domingo, 23, contra o Internacional.

Reforço - Para o duelo contra o alvinegro carioca, o técnico Jorginho terá a volta do lateral-direito Neto, que cumpriu suspensão no jogo contra o Internacional e volta ao time.

Nesta segunda-feira, 24, após a derrota por 3 a 1 para o Colorado, os jogadores do Esquadrão receberam folga geral. O grupo volta ao batente na tarde desta terça-feira, 25, no Fazendão.

