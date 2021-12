Lesionado, Edigar Junio deve voltar a ser desfalque

O atacante Edigar Junio virou preocupação para o Bahia. No triunfo de sexta-feira à noite por 3 a 0 sobre o CRB, em Pituaçu, pela 8ª rodada da Série B, ele entrou no segundo tempo em lugar de Luisinho e, minutos depois, saiu de campo com uma lesão no tornozelo. Na manhã de sábado, 11, passou por exames médicos. Neste domingo, 12, saberá a gravidade do problema e quanto tempo ficará inativo.

Edigar Junio, que vinha como titular, sofreu a terceira contusão em sequência desde a final do Campeonato Baiano. Por isso, na Série B, das oito partidas já disputadas, foi desfalque em quatro. Em outras duas (a segunda delas anteontem), começou no banco de reservas por não estar 100% fisicamente.

O atacante deve ser o único desfalque para o próximo compromisso, que será terça, 14, às 19h15, contra o Criciúma, fora de casa. Vindo de três triunfos consecutivos, a tendência é que o técnico Doriva repita a escalação do último jogo.

