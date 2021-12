Lesão de Edigar Junio apressa contratação de reforço para o setor

Prestes a iniciar a temporada, o elenco do Bahia sofreu uma baixa justamente no seu setor mais vulnerável. Único ponta de ofício entre os atletas mais rodados, Edigar Junio sofreu uma lesão no calcanhar e ficará de 30 a 45 dias afastado dos treinos.

Por conta da escassez de peças semelhantes para o técnico Guto Ferreira, o Esquadrão já planejava contratar mais um atacante de beirada – chamado de ‘extremo’ no futebol moderno – para servir de opção a Edigar Junio. Segundo o diretor de futebol Diego Cerri, em entrevista coletiva na última quarta-feira, porém, a busca por este reforço aconteceria, por ora, “sem pressa”.

Questionado nesta segunda-feira, 23, pela reportagem de A TARDE, Cerri disse que por enquanto não ia se pronunciar sobre um novo prazo para a contratação deste outro atacante. Apesar de ninguém no clube querer falar sobre o assunto, é certo que a lesão do titular vai apressar a vinda do reforço.

Sem Edigar Junio, Guto conta apenas com Mário como opção para a ponta. Prestes a iniciar seu terceiro ano como profissional, o jogador de 21 anos fez apenas sete jogos pelo Tricolor. Outra alternativa é Kaynan, de 19 anos, saído este mês da base do clube.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira, o comandante já havia cobrado celeridade na contratação deste extremo. Para ele, inclusive, o Bahia não possui um jogador de velocidade: “Estão faltando homens de arranque. Edigar tem até alguma velocidade, mas não é um jogador que nos dê a opção de contra-ataque, que a sua velocidade incomode o adversário. Um time que não tem esse perfil tem que trazer o máximo de jogadores de velocidade possível”, disse.

O próprio presidente Marcelo Sant’Ana falou da cobrança por mais atacantes com esta função em entrevista para A TARDE em dezembro: “Vamos continuar no mercado em busca de jogadores para essa posição. Provavelmente Edigar e mais dois. Queremos encontrar jogadores de velocidade, essa foi uma característica que faltou neste ano. O próprio Edigar é um atacante mais de força, e não de velocidade”.

Lesão surpreendente

O atacante sofreu uma pancada num tornozelo no primeiro amistoso pela Florida Cup, contra o Wolfsburg, há 15 dias. Ele chegou a entrar em campo no jogo seguinte, ante o Estudiantes, mas foi substituído logo nos minutos inicias por conta da dor. Questionada pelos repórteres na semana passada, após o retorno da delegação ao Brasil, a assessoria de imprensa do clube disse que o jogador não preocupava.

Segundo o diretor médico do Bahia, porém, o atleta sempre preocupou: “Ele voltou da viagem com dor, e chegando aqui decidimos investigar. Descobrimos que ele teve um estiramento grau dois (ruptura parcial) num tendão do calcanhar (de aquiles). É uma zona que merece atenção porque a gente precisa evitar que o tendão rompa. A gente imagina que ele fique de 30 a 45 dias em tratamento, imobilizado e em repouso”, disse o Dr. Luiz Sapucaia em entrevista coletiva na tarde desta segunda.

Para o programa de rádio oficial do clube, o atacante lamentou o problema físico: “A lesão para o atleta é sempre prejudicial, mas creio que me livrei de uma situação pior. Foi uma ruptura parcial, se fosse completa eu teria de ficar mais meses parado. Outra coisa é que estamos no começo de temporada ainda, se fosse no meio da Série A seria pior para mim e para o clube”.

