Léo sobre interesse do São Paulo: “Não fico me iludindo”

O Bahia teve uma mistura de emoções na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Apesar da derrota por 1 a 0 para o América-MG em Belo Horizonte, o Tricolor está classificado matematicamente para a Copa Sul-Americana de 2019. No entanto, apesar da vaga, o lateral Léo garantiu que a equipe não irá deixar de lutar na competição.

"A gente foi com o intuito de vencer. A gente queria chegar na melhor pontuação que o Bahia já teve. A gente pode chegar a 50 pontos também na última rodada. A gente não largou o campeonato, não estamos relaxados. A gente quer fazer a pontuação que a gente puder. Feliz por estar na Sul-Americana. Acho que a gente tem condições de ano que vem fazer um melhor", afirmou.

O lateral chegou ao Bahia depois da saída de Juninho Capixaba para o Corinthians. Com 22 anos, Léo fez 59 partidas, até o momento. 58 delas foi como titular. A regularidade do jogador chamou a atenção de outros clubes do futebol brasileiro, como o São Paulo.

"Eu vivo intensamente o Bahia. Muitos falam que o São Paulo tem interesse, mas eu não sou um cara que fica me iludindo. Gosto de focar onde eu tô. Gosto de honrar onde eu tô. Eu vou tá aqui até o último jogo. Se for para acontecer, vai acontecer", disse.

O Bahia foi o time que mais jogou na temporada. Foram 74 partidas na temporada. Léo é o quarto jogador que mais atuou. No entanto, o lateral garante que, apesar do cansaço, o time vai honrar a camisa do Bahia no último jogo da temporada.

"Chega um momento que o atleta precisa de férias. A gente joga muitos jogos, faz muitas viagens. Mas não vamos falar de férias agora. Tem mais um jogo. Não tem ninguém com corpo mole".

