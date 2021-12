Léo se diz preocupado com situação do Bahia: 'Até pra sorrir é difícil'

Léo é o jogador do atual elenco do Bahia que mais demonstra insatisfação nos momentos ruins do Tricolor. E após a terceira derrota na Série A, contra o Palmeiras, no sábado, não poderia ser diferente.

Nesta segunda-feira, 21, no retorno da equipe ao batente, o lateral-esquerdo mostrou como está triste com a permanência na zona de degola.

“Momento que até pra sorrir é difícil, pra dormir é difícil. A gente carrega uma responsabilidade muito grande. E quando você não corresponde a expectativa do torcedor, da família, fica muito triste. Momento de parar pra pensar, colocar a cabeça no lugar e ver algumas situações para sair dessa situação”, explicou o ala.

Na quarta, 23, o Bahia terá que esquecer a Série A para buscar a classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana. Depois de perder o jogo de ida, na Bolívia, por 1 a 0, o Tricolor terá de vencer o Blooming por dois gols de vantagem. O jogo será disputado na Fonte Nova, às 21h45.

Mesmo assim, Léo não esquece o campeonato nacional. “O Brasileirão agora é o que mais preocupa. O alerta está ligado. Está sendo difícil pra mim. Mas temos uma competição importante quarta-feira, temos que classificar”, esclareceu o lateral.

Para o jogo, o goleiro Douglas e o atacante Edigar Junio são dúvidas. Com problemas na coxa, os atletas aguardam exames para saber se terão condições de jogo. Se não jogarem, seus substitutos serão Anderson e Júnior Brumado.

A situação pode gerar um problema. Se Douglas ficar fora – o que é pouco provável –, o Bahia só terá Anderson como goleiro para o jogo. Terceiro atleta da posição inscrito no torneio, Rafael Santos agora é atleta do Vila Nova.

A Sul-Americana só permite novas inscrições quando o clube passa de fase. E se o Bahia enviasse laudo à Conmebol constatando a lesão de Douglas para trocá-lo por outro goleiro nesta fase, perderia o titular para a competição.

Os ingressos para o duelo contra o Blooming já estão à venda. O mais barato custa R$ 25, a meia. Os pontos de comercialização podem ser visualizados no site do clube.

Representantes da torcida organizada Bamor estiveram nesta terça no Fazendão e cobraram dos jogadores melhores resultados.

Blanco é do Galo

O Bahia divulgou um comunicado em seu site, nesta segunda, confirmando a venda do volante Gustavo Blanco.

O Atlético-MG, que contava com o jogador por empréstimo, exerceu o direito de comprar o meio-campista. O valor, que havia sido estipulado em 2017, é de R$ 1,2 milhão.

A quantia era superior, mas o Bahia a usou como moeda de troca para adquirir o zagueiro Tiago, no ano passado.

O Tricolor permanece com 30% dos direitos econômicos de Gustavo Blanco, que tem sido um dos principais personagens do Atlético-MG, líder do Campeonato Brasileiro 2018 com 13 pontos conquistados em seis rodadas disputadas.

