Léo Gamalho promete aumentar vocação ofensiva do Bahia

Quem assistiu ao jogo-treino contra o Bahia de Feira, sábado, viu um Bahia diferente. No segundo teste sob o comando de Sérgio Soares, o time assumiu papel ousado como há muito não se via. Na segunda-feira, 26, o atacante Léo Gamalho foi apresentado e promete acrescentar na vocação ofensiva da equipe.

Na formação em losango armada por Soares, o único jogador de perfil defensivo no meio foi Feijão (veja no esquema ao lado). Os demais foram armadores de origem: Tiago Real, Rômulo e Tchô.

Mesmo se tratando de um jogo-treino, a postura deu certo: o time trocou passes com facilidade no meio-campo. O terceiro gol, marcado por Rômulo, por exemplo, saiu após rápida troca de oito passes. Além disso, o condutor de toda a jogada foi Feijão, único volante de origem.

"É mais fácil ensinar a um meia como se posicionar na marcação do que ensinar um marcador a jogar, né?", resume Tchô, um dos integrantes do trio. "Sérgio gosta de um time que jogue pra frente, por isso colocou três meias, sendo dois com funções também de marcação. Porém, com a bola, pediu para que eles jogassem pra frente", completou.

Um desses meias de função polivalente foi Rômulo. Criado na base como típico camisa 10, o garoto confessou se sentir surpreso com o pedido do comandante. "Pra ser sincero, eu não estou acostumado a atuar assim, não. Mas onde ele precisar de mim, seja como meia ou como volante, eu quero jogar", completou.

O esquema combina com o discurso empregado por Sérgio Soares na sua apresentação. O treinador prometeu um Bahia ousado para 2015. "Eu, particularmente, não gosto de usar três volantes. Se tiver como jogar sem nenhum volante, eu jogo", brincou, sobre o temor da torcida quanto a formações cautelosa.

A verdade é que a estratégia não é novidade na carreira de Soares. O Ceará, no ano passado, foi o primeiro time em que o técnico usou o esquema de três armadores. Ricardinho, especulado para vir para o Bahia no início deste ano, era peça-chave no esquema.

Artilheiro contente

Os mais beneficiados com isso, claro, são os atacantes. Léo Gamalho, grande candidato ao posto de artilheiro do time, falou, em sua primeira entrevista no Fazendão, sobre a missão de converter a postura ousada em gols. "Eu nunca carrego o peso de ser alguma coisa. Se tô neste momento aqui no Bahia é porque me condicionei para isso", disse. "Graças a Deus, tenho feito grandes temporadas. Se juntar ano retrasado e ano passado foram mais de 50 gols marcados, e tem tudo para continuar assim aqui no Bahia", completou.

