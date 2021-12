Lateral revelado pelo Atlético-MG pode estar próximo de acerto com Bahia

O Esquadrão já segue a todo vapor na busca pelo montagem do elenco de 2020. Um dos nomes que estão desembarcando no Fazendão é o do lateral-esquerdo Hélio Júnior, do Portimonense, de Portugal. O atleta de 19 anos postou uma foto em suas redes sociais dando alguns detalhes sobre o possível acerto com o Tricolor.

Inicialmente, a notícia havia sido antecipada através de um setorista do Atlético-MG, clube que revelou o jogador e que detém os direitos do atleta. Posteriormente, o próprio atleta usou sua conta no Instagram para repostar as informações.

"Lateral-esquerdo Hélio Jr. deixou o Portimonense, de Portugal. Está próximo de acerto com o @ECBahia; o @Atletico segue com 20% numa futura venda. Jogador também desperta interesse de um clube árabe", escreveu.

Anteriormente, o jogador ainda havia postado uma foto onde já se encontrava na capital baiana, mais especificamente no Catussaba Resort Hotel, no bairro de Itapuã.

