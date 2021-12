Lateral reserva do Goiás pode ser novo contratado do Bahia

Bruno Collaço, 22 anos, pode ser o sétimo jogador a ocupar a posição de titular na lateral-esquerda do Bahia na temporada 2012. Atualmente na reserva do Goiás, o atleta está perto de fechar contrato com o tricolor baiano para vir por empréstimo até o final da Série A.

Com a lesão do atual titular do Goiás na posição, o lateral-esquerdo Egídio (ex-Vitória e Flamengo), Collaço seria a opção natural do treinador Enderson Moreira para sua vaga.

Mas o técnico do time goiano revelou que o jogador teria uma proposta de um clube da Série A (no caso, o Bahia) e por isso, o treinador preferiu deixar o atleta fora do jogo da última terça-feira, 15, quando o Goiás perdeu para o Grêmio Barueri por 2 a 0.

No seu atual elenco, o Bahia possui três laterais-esquerdos, de ofício: Ávine (que está afastado para tratar o joelho), Gerley (atleta que o técnico Caio Junior já avisou a diretoria que não pretende usar no time) e Jussandro (jogador da base que não é aproveitado no elenco profissional).

Além do atual titular, o volante Hélder, o tricolor baiano também já teve na posição este ano o boliviano Gutiérrez (que rescindiu contrato) e William Matheus (atleta que pediu para deixar o clube, e atualmente defende o Vasco, terceiro colocado na Série A).

