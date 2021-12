Lateral renova contrato com o Bahia até 2017

O Bahia anunciou nesta quinta-feira, 8, a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Pará até 2017. O vínculo anterior do garoto, que veio da base do Remo, ia até o final de 2015.

O jogador de 18 anos subiu ao time principal no início deste ano a pedido de Marquinhos Santos, e tem agradado nas 12 partidas que fez. Ele jogou mais vezes que Guilherme Santos, considerado titular da posição.

Teino na Fonte

Na manhã desta sexta, 9, o Tricolor começa oficialmente a preparação para o clássico com um treino na Fonte Nova, às 9h30. Nesta quinta, os atletas que enfrentaram o Coelho foram liberados, e só os reservas treinaram no Fazendão.

adblock ativo