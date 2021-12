Lateral Railan está de saída do Bahia e não fica para 2016

A notícia da perda do lateral-esquerdo Vitor, de 21 anos, para o modesto Internacional de Lages, de Santa Catarina, já deixou a torcida do Bahia contrariada. E o lateral-direito Railan também vai para o Leão catarinense - com quem assinou um pré-contrato - em maio do próximo ano.

Segundo o gerente de futebol tricolor, Eder Ferrari, o não acerto com Vitor se deu em razão do relacionamento ruim com os agentes do jogador. "Chegou uma carta do Inter de Lages afirmando que assinaram [com o time catarinense] Vitor e Railan. É um jogador [Railan] que vamos ver de que forma vamos agir, pois o seu contrato vai até maio", analisou Ferrari.

O volante paraguaio Wilson Pittoni divulgou uma carta agradecendo aos torcedores do Bahia, que chegaram a fazer coro na Arena Fonte Nova, durante o jogo contra o Sampaio Corrêa, pedindo para ele ser titular. Pittoni assinou por dois anos com o Olímpia, do Paraguai.

Enquanto isso, de acordo com a imprensa sergipana, o Bahia estaria interessado no volante Richardson, de 24 anos, do Confiança.

