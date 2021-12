Lateral promete conversa franca com elenco do Bahia

O mau momento do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro não é um drama somente na vida dos apaixonados torcedores do clube.

Após as atividades da tarde desta quinta-feira, 2, no Fazendão, foi este o recado, em tom de desabafo, do lateral-esquerdo Ávine, para quem o elenco tricolor precisa discutir abertamente quais são os problemas e o que precisa ser feito para solucioná-los.

"Assim como o torcedor está chateado, nós também estamos. Eu, como estou há mais tempo no clube, me sinto à vontade para cobrar. Não estou nem um pouco feliz, mas tenho certeza que vamos mudar essa situação. Já passou da hora de a equipe ter uma conversa franca, de um jogar o dedo na cara do outro e dizer onde está o erro. E se estiver fazendo coisa errada fora do clube é hora de parar. Nossa equipe é forte, mas não adianta só ficar falando e não fazer por onde para demonstrar essa força", disse o jovem lateral.

Ainda segundo o ala do Esquadrão, a má fase se justifica pelos desacertos dentro de campo. Contudo, o jogador diz acreditar ser possível dar a volta por cima no torneio nacional.

"Nossa equipe não está se achando em alguns momentos. Vamos com um proposta para o jogo e dentro de campo é totalmente diferente do que a gente conversou na concentração ou no intervalo. No entanto, quem resolve somos nós dentro de campo. Temos que estar conscientes para trazer o torcedor para nosso lado e, com personalidade, mostrar o potencial e tirar o Bahia dessa situação. Foi a gente que colocou o Bahia nessa situação. Os resultados não estão vindo. Temos que bater no peito e assumir o erro", finalizou.

