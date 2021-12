Lateral pode ter estreia ou improvisação no Bahia

O saldo da derrota tricolor para o Londrina, na última terça, 4, foi, além da óbvia perda dos três pontos, a abertura de um buraco na lateral esquerda do time. Moisés levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Seu substituto natural, João Paulo Gomes faz fisioterapia para tratar de uma entorse no joelho e dificilmente poderá atuar.

Assim, o técnico Guto Ferreira já precisa pensar em uma solução para o duelo de domingo, 9, às 19h30, com o Tupi, na Fonte Nova, pela 30ª rodada da Série B. Caso não queira improvisar, a alternativa é promover a estreia do jovem Juninho, 19, na competição.

O jogador tem pouquíssima rodagem, com apenas três partidas como profissional. Começou sua trajetória na Segundona do ano passado, quando atuou uma vez como titular e outra entrando no decorrer do jogo. Em 2016, iniciou um confronto, diante da Juazeirense pela Copa do Nordeste.

O mais provável, entretanto, é que seja utilizado um atleta de outro setor. O lateral direito Tinga já atuou na esquerda nesta Série B e o volante Yuri também tem experiência nas duas alas. O atacante Allano e o meia Rômulo, recentemente reintegrado ao grupo após empréstimo, correm por fora.

A partir desta quinta-feira, 6, em treinamento às 15h no Fazendão, os testes já podem começar a ser feitos. Nesta quarta-feira, 5, ainda em Londrina, houve treino regenerativo para quem jogou mais de 45 minutos e atividade com bola para os reservas.

Também se inicia nesta quinta a venda de ingressos para o embate com o Tupi, que terá duas ações promocionais.

Quem comprar entrada até sábado - ou até domingo pelo site oficial da Arena - pagará meia em todos os setores, exceto Lounge Premium. Além disso, como parte da campanha Outubro Rosa, sócios em dia terão direito de levar uma mulher como acompanhante.

