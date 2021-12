O lateral Patric, do Bahia, fez um pronunciamento nesta quinta-feira, 26, se desculpando sobre a falta que ele cometeu contra o atacante Alvinho, do Campinense, que resultou na fratura de dois ossos da perna esquerda do jogador do time paraibano. O lance ríspido aconteceu nos 14 minutos do primeiro tempo, da partida de ida das quartas de final da Copa Nordeste.

Em vídeo, Patric diz: "Alvinho, aqui é o Patric. Estou aqui para desejar uma boa recuperação para você. E dizer que lamento o fato ocorrido, não tive a menor intenção de te machucar, muito menos de quebrar a sua perna. Desejo uma boa recuperação, estou orando por você. É o que, no momento, eu posso fazer. Que Deus abençoe você e uma boa recuperação".

Veja o vídeo

Lateral Patric pede desculpa a Alvinho sobre incidente; veja

