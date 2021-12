Lateral Neto é regularizado e pode estrear pelo Bahia

Prejudicado pela falta de opções para a lateral direita do Bahia, o técnico Caio Júnior ganhou nesta quinta-feira, 16, mais uma opção para tentar solucionar o problema. O nome de Neto, contratado no final de julho pelo tricolor, finalmente apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, liberando-o assim para estrear.

Como já vinha treinando normalmente com o elenco do Esquadrão, é possível que Neto faça a sua primeira partida com a camisa do Bahia no próximo sábado, 18, contra o Náutico, em Recife. Quem decidirá se o lateral vai entrar em campo ou não é o técnico Caio Júnior.

Aos 31 anos, Neto assinou contrato com o Bahia até o final do ano que vem. Seu último clube no Brasil foi o Fluminense, de onde partiu para o Aris Thessaloniki, da Grécia, em 2007, permanecendo lá desde então.

