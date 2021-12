Lateral Neto acerta rescisão de contrato com o Bahia

O lateral-direito Neto, que não entra em campo desde o segundo semestre do ano passado, finalmente acertou sua rescisão contratual com o Bahia. O contrato do jogador venceria somente no fim deste ano.

Em 2014, ele vinha treinando em separado do restante do elenco. Segundo o gestor de futebol do clube, Ocimar Bolicenho, Bahia e Neto chegaram a um acordo financeiro no qual o atleta receberá de maneira parcelada o valor a que tem direito.

Embora não confirme números, o dirigente informou que as parcelas serão menores do que o salário de Neto e que invadirão o ano de 2015

